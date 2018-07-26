Не ховайте парасолі: синоптики дали прогноз на 27 липня

Фото: pixabay.com/avilarchik6956

Українцям розповіли, де не чекати опадів

У п'ятницю, 27 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. По всій країні пройдуть дощі з грозами, однак буде по-літньому тепло. Про це повідомляє УНІАН.

На сході країни - без опадів, температура до +32 градусів.

А ось на півдні України пройдуть дощі, до +31.

Фото: pixabay.com/congerdesign

На заході - дощі з грозами, температура до +28.

У північних областях - грози і до +30 градусів.

Фото: pixabay.com/Larisa-K

У центральних областях 27 липня пройдуть дощі, до +31.

У Києві в п'ятницю також очікується дощ з грозою. Вдень синоптики прогнозують +30 градусів, а ввечері - до +25.

Нагадаємо, в суботу, 28 липня в Україні відзначають День Хрещення Київської Русі.

Раніше синоптики розповіли про погоду до кінця тижня.

До речі, Styler з'ясував у експерта спосіб, як впоратися з масштабними потопами в Києві.

Факти про каву, які вас здивують (відео: STYLER.rbc.ua)