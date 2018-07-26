Не ховайте парасолі: синоптики дали прогноз на 27 липня

Українцям розповіли, де не чекати опадів
У п'ятницю, 27 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. По всій країні пройдуть дощі з грозами, однак буде по-літньому тепло. Про це повідомляє УНІАН.
На сході країни - без опадів, температура до +32 градусів.
А ось на півдні України пройдуть дощі, до +31.
Фото: pixabay.com/congerdesign
На заході - дощі з грозами, температура до +28.
У північних областях - грози і до +30 градусів.
Фото: pixabay.com/Larisa-K
У центральних областях 27 липня пройдуть дощі, до +31.
У Києві в п'ятницю також очікується дощ з грозою. Вдень синоптики прогнозують +30 градусів, а ввечері - до +25.
Нагадаємо, в суботу, 28 липня в Україні відзначають День Хрещення Київської Русі.
Раніше синоптики розповіли про погоду до кінця тижня.
До речі, Styler з'ясував у експерта спосіб, як впоратися з масштабними потопами в Києві.
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