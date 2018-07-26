Солнце сквозь дожди: синоптики рассказали о погоде до конца недели

В некоторых областях прояснится
До конца недели в Украине будет держаться дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В пятницу, 27 июля, Луганская, Донецкая, Харьковская и Сумская области будут без осадков. Температура воздуха поднимется до +31.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В остальных областях страны пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Запорожье. Тут ожидается до +32 градусов, на остальной территории +27+31.
В субботу, 28 июля, дожди прекратятся в Днепропетровской и Полтавской областях. Ночью температура воздуха составит +19 градусов, днем +31. ПО всей остальной территории страны пройдут дожди. Ожидается +27+31.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 29 июля, осадки переместятся на западные, северные и центральные регионы. Сухо будет в Харькове, Полтаве, Кропивницком, Луганске, Днепре, Донецке, Николаеве, Одессе, Херсоне и Симферополе. Температура составит +30 градусов.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В Киеве все три дня будут идти дожди. Температура воздуха ночью составит +18+20, днем +28+31.
Ранее синоптик дала прогноз погоды на 27 июля.
Она сообщила, что циклон, который завис над территорией Украины продолжает бушевать и во многих областях страны будет жарко и дождливо.
Факты о кофе, которые вас удивят