Возьмите резиновые сапоги: синоптик дала прогноз погоды на 27 июля

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве возможен град и ливень

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в пятницу, 27 июля. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что циклон, который завис над территорией Украины продолжает бушевать и во многих областях страны будет жарко и дождливо.

"Дождевые июльские хроники. 27-го июля в Украине будет сыро и жарко. Как видите, ничего нового, а это - признак стабильности, что уже not bad. Циклонический характер погоды остается (карта): в западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях завтра пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни. Град и во время грозы существенное усиление ветра. На юге - без осадков, кроме Одесской области. На востоке - ближайшей ночью ожидаются дожди. Завтра днем - преимущественно без осадков. В центре - местами локальные дожди, днем в пятницу в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо", - сообщила народный синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она написала, что температура воздуха ожидается высокая, в некоторых регионах даже выше +33 градусов.

"Температура воздуха - высокая. Ожидается + 25 + 30 градусов, на юге, на востоке, местами в центральных областях (тех, кто ближе к Востоку) - + 28 + 33 градуса", - отметила Диденко.

В столице 27 июля пройдут кратковременные дожди с грозами, а также возможен ливень и град.

"В Киеве 27 июля - кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до 28 + 30 градусов", - сообщила синоптик.

Кроме того, Диденко дала рекомендации о том, как вести себя в городе во время ливня.

"Во время ливня не прячьтесь в подземных переходах, там подстерегают опасные тапки, трусы и дешевые очки, которые могут нападать. Ни в я ком случае не прячьтесь под старое большое дерево, избегайте билбордов, особенно с фотографиями льстивых фальшивых политиков. Ну, и от других также держитесь подальше. Возьмите на работу резиновые сапоги, пусть стоят, в маршрутках вы будете членами королевской семьи. С зонтами будто все ясно, однако от актуальных ливней ими можно разве что отмахиваться", - посоветовала Диденко и сообщила, что с воскресенья погода станет лучше.

"По прогнозам, обсыхать будем в воскресенье. Но запад Украины все равно еще будет в дождях. Жара и высокая влажность - хорошая возможность позаботиться о профилактике своего здоровья", - подытожила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко сообщила, когда закончатся дожди в Украине.

А жители Киева шокированы последствиями мощного ливня.

Видео: video.rbc.ua