Накроет дождями: синоптики дали прогноз погоды на 26 июля

Фото: Ливень (РБК-Украина)

Стало известно, когда закончатся дожди

В четверг, 26 июля в Украине сохранится жаркая и дождливая погода. В большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

По словам синоптиков, сухо будет только на востоке Украины. Температура воздуха в Луганской и Донецкой областях поднимется до +32 градусов, в Днепре +31, в Харькове и Полтаве до +30.

На юге будет жарко. Местами ожидается сильный дождь с грозой. Температура воздуха в Николаеве и Херсоне составит +31 +32 градуса. В Одессе +30 +31.

В Крыму гроза, местами сильные кратковременные дожди. Температура воздуха днем до +30 градусов.

На севере страны пасмурно, синоптики прогнозируют ливни и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +26 +28 градусов.

В западных регионах ливни и грозы. Температура воздуха в Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницком +24 +25 градусов. В Ровно, Луцке, Тернополе и Черновцах до +27.

В центральной части страны ожидаются сильные дожди с грозами. Сухо будет только в Черкассах. Температура воздуха от +27 до +29 градусов.

В столице 26 июля пройдет сильный дождь с грозой. Днем столбики термометра покажут до +27 градусов, вечером температура опустится до +23.

Карта погоды (УНИАН)

А народный синоптик Наталка Диденко сообщила, когда в Украине закончатся дожди. Она написала, что улучшение погодных условий ожидается после 1 августа.

"Всех волнует, когда это закончится. Смотрите! По прогнозам, вероятность периодических ливней остается 26 июля, 27 июля и немного меньше – 28 июля. 29 июля, в воскресенье, немного подсохнем, прояснится. 30 июля – днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля – местами локальные дожди днем, а утром и вечером – более-менее спокойно. 1, 2 и 3 августа – уф! Солнечно и жарко", - дала свой прогноз Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, Супрун рассказала правила безопасности во время дождей и гроз.

А также стал известен прогноз погоды на август.

Видео: video.rbc.ua