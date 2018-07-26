Накриє дощами: синоптики дали прогноз погоди на 26 липня

Фото: Злива (РБК-Україна)

Стало відомо, коли закінчаться дощі

У четвер, 26 липня в Україні збережеться спекотна і дощова погода. У більшості регіонів країни пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

За словами синоптиків, сухо буде тільки на сході України. Температура повітря в Луганській і Донецькій областях підніметься до +32 градусів, у Дніпрі +31, у Харкові та Полтаві до +30.

На півдні буде жарко. Місцями очікується сильний дощ з грозою. Температура повітря в Миколаєві і Херсоні складе +31 +32 градуси. В Одесі +30 +31.

В Криму грози, місцями сильні короткочасні дощі. Температура повітря вдень до +30 градусів.

На півночі країни хмарно, синоптики прогнозують зливи та грози. Температура повітря вдень підніметься до +26 +28 градусів.

У західних регіонах зливи і грози. Температура повітря в Ужгороді, Івано-Франківську, Львові та Хмельницькому +24 +25 градусів. У Рівному, Луцьку, Тернополі та Чернівцях до +27.

В центральній частині країни очікуються сильні дощі з грозами. Сухо буде тільки в Черкасах. Температура повітря від +27 до +29 градусів.

У столиці 26 липня пройде сильний дощ з грозою. Вдень стовпчики термометра покажуть до +27 градусів, увечері температура опуститься до +23.

Карта погоди (УНІАН)

А народний синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україні закінчаться дощі. Вона написала, що поліпшення погодних умов очікується після 1 серпня.

"Всіх хвилює, коли це закінчиться. Дивіться! За прогнозами, ймовірність періодичних злив залишається 26 липня, 27 липня і трохи менше – 28 липня. 29 липня, в неділю, трохи підсохнемо, проясниться. 30 липня вдень без опадів, але ввечері знову може полити. 31 липня – місцями локальні дощі вдень, а вранці і ввечері – більш-менш спокійно. 1, 2 та 3 серпня – уф! Сонячно і спекотно", - дала свій прогноз Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

До речі, Супрун розповіла правила безпеки під час дощів і гроз.

А також став відомий прогноз погоди на серпень.

Відео: video.rbc.ua