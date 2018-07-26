Візьміть гумові чоботи: синоптик дала прогноз погоди на 27 липня

Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві можливий град і злива

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців у п'ятницю, 27 липня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що циклон, який завис над територією України продовжує бушувати й у багатьох областях країни буде спекотно і дощитиме.

"Дощові липневі хроніки. 27-го липня в Україні буде вогко та спекотно. Як бачите, нічого нового, а це - ознака стабільності, що вже not bad. Циклонічний характер погоди залишається (карта): у західних, північних областях, а також у Вінницькій та Одеській областях завтра пройдуть короткочасні дощі і грози, місцями сильні зливи. Град, під час грози істотне посилення вітру. На півдні без опадів, крім Одеської області. На сході - найближчої вночі очікуються дощі. Завтра вдень переважно без опадів. У центрі - місцями локальні дощі, вдень у п'ятницю в Дніпрі, Полтаві та їх районах буде переважно сухо", - повідомила народний синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона написала, що температура повітря очікується висока, в деяких регіонах навіть вище +33 градусів.

"Температура повітря - висока. Очікується + 25 + 30 градусів, на півдні, на сході, місцями в центральних областях (тих, хто ближче до Сходу) - + 28 + 33 градуси", - зазначила Діденко.

У столиці 27 липня пройдуть короткочасні дощі з грозами, а також можливі злива і град.

"У Києві 27 липня - короткочасні дощі з грозами, місцями зливи та град. Температура повітря підвищиться до 28 + 30 градусів", - повідомила синоптик.

Крім того, Діденко дала рекомендації про те, як вести себе в місті під час зливи.

"Під час зливи не ховайтеся в підземних переходах, там підстерігають небезпечні капці, труси і дешеві окуляри, які можуть нападати. Ні в я кому разі не ховайтеся під старе велике дерево, уникайте білбордів, особливо з фотографіями улесливих фальшивих політиків. Ну, і від інших також тримайтеся подалі. Візьміть на роботу гумові чоботи, хай стоять, в маршрутках ви будете членами королівської сім'ї. З парасолями ніби все ясно, однак від актуальних злив ними можна хіба що відмахуватися", - порадила Діденко і повідомила, що з неділі погода стане краще.

"За прогнозами, обсихати будемо в неділю. Але захід все одно ще буде в дощах. Спека і висока вологість - хороша можливість подбати про профілактику свого здоров'я", - підсумувала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко сообщила коли закінчаться дощі в Україні.

А жителі Києва шоковані наслідками потужної зливи.

Відео: video.rbc.ua