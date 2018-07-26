Сонце крізь дощі: синоптики розповіли про погоду до кінця тижня

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У деяких областях проясниться

До кінця тижня в Україні буде триматися дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 27 липня, Луганська, Донецька, Харківська та Сумська області будуть без опадів. Температура повітря підніметься до +31.

Скріншот (meteo.gov.ua)

В інших областях країни пройдуть дощі і грози. Найтепліше буде в Запоріжжі. Тут очікується до +32 градусів, на решті території +27+31.

У суботу, 28 липня, дощі припиняться в Дніпропетровській і Полтавській областях. Вночі температура повітря складе +19 градусів, вдень +31. ПО всій решті території країни пройдуть дощі. Очікується +27+31.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У неділю, 29 липня, опади перемістяться на західні, північні і центральні регіони. Сухо буде в Харкові, Полтаві, Кропивницького, Луганську, Дніпрі, Донецьку, Миколаєві, Одесі, Херсоні та Сімферополі. Температура складе +30 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У Києві всі три дні будуть йти дощі. Температура повітря вночі складе +18+20, вдень +28+31.

Раніше синоптик дала прогноз погоди на 27 липня.

Вона повідомила, що циклон, який завис над територією України продовжує бушувати і в багатьох областях країни буде спекотно і дощитиме.

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