Прямо на уроке: в Мелитополе разгорелся конфликт из-за буллинга

Родители угрожают родственникам пострадавших и считают, что синяки у детей нормальное дело
В Мелитополе, в школе №2 школьники избили первоклассника прямо на уроке. Об инциденте рассказала тетя пострадавшего ребенка в сообществе "Мелитополь" в Instagram.
По словам тети, ее племянники учатся в первом классе школы №2, которая находится в авиагородке в Мелитополе. Одного из мальчиков выловили одноклассники и побили, а второй хотел заступиться за брата, но его тоже ударили.
"Одного из моих детей выловили четверо и побили, а второй хотел заступиться, но и его ударили между ног. Дети молчали до тех пор, пока сестра не увидела синяки. Когда начала выяснять – они все рассказали", - написала женщина.
После этого мама мальчиков отправилась в школу, поговорила с руководством и было созвано родительское собрание. Мама одного из нападавших детей признала вину, а остальные родители, в том числе и директор школы, накинулись на маму пострадавших детей с обвинениями, что ее сыновья слишком мягкие, а родители их плохо воспитывают.
Буллинг в школе (pixabay.com)
"Все это произошло на уроке, и учитель никак не отреагировал. Сказал, что дети врут и ничего подобного не происходило", - добавила тетя и объяснила, что мальчики растут в нормальной семье и никогда не сталкивались с насилием.
"Буллинг в школах, а особенно в 1 классе – жесткая вещь, что же делать в данной ситуации? У одного из племянников - невроз", - написала женщина.
В комментариях к посту родители показывают свою позицию и обвиняют во всем родителей пострадавших мальчиков.
Скриншоты комментариев (instagram.com/melotziv)
Также в комментариях выступили родственники пострадавших детей, которые обрисовали конфликт детей более детально.
"Для тех, кто хочет понять. Четверо мальчиков, которые избивали, назвали его "девочкой", он в ответ их назвал идиотами. В кабинете директора одна из мам сказала так: два раза ударил, один раз толкнул – это не считается, что побил. А если умножить эти действия на четверых детей – то это совсем не избиение?" - объяснила родственница.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве одноклассники месяцами издевались над ребенком.
А также рассказывали о том, что в киевской школе скандал из-за агрессивного учителя.