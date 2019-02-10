К ПЦУ перешли из Московского патриархата еще две парафии (фото)

Верующие вышли из УПЦ МП 10 февраля

К Православной церкви Украины в воскресенье, 10 февраля, присоединились Свято-Ильинский приход в пгт Ясиня и Свято-Покровская община пгт В. Бычкив в Закарпатской области. Об это сообщил епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий на своей странице в Facebook.

Также священнослужитель опубликовал соответствующие документы.

"Религиозная Свято-Покровская община с настоятелем прот. Михаилом Ягнюком в пгт В. Бичкив присоединилась к Закарпатской епархии УПЦ (ПЦУ)...

Фото: Свято-Покровский храм

...120-за, 7 -против. Выдал указ. Принял их к нашей епархии. Поздравляю настоятеля и общину!", - написал он.

Фото: скрин документа

Также немного ранее Варсонофий сообщил, что принял Свято-Ильинский приход в Ясине, где за вход под юрисдикцию ПЦУ проголосовал 321 человек (15 были против).

Скрин с Facebook-страницы епископа Варсонофия

Фото с Facebook-страницы епископа Варсонофия

В комментариях к сообщению пользователи сети горячо поздравляют общины с решением перейти к ПЦУ:

"Гуцулы потихоньку становятся форпостом ПЦУ в Закарпатье! Вива гуцулы! Раховщина дает фору!";

"Если это правда, приветствую о. Михаила Ягнюка и его верующих. Настоящий православный украинець, теперь через 30 лет могу молиться за одним престолом за наш Божий народ";

"Приветствую вас, владыка, за службу людям, что является службой Господу Богу";

"Приветствую вас, владыка! Надо приехать в гости!"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы епископа Варсонофия

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день ПЦУ приняла больеш 250 церквей УПЦ МП. Больше всего переподчинений осуществляется в Винницкой области.

Также сообщалось, что на Прикарпатье вспыхнули религиозные страстииз-за перехода в ПЦУ.

Напомним, что Филарет продолжит руководство Киевской епархией.