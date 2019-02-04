Переход к ПЦУ: на Прикарпатье вспыхнули религиозные страсти (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В настоящее время Свято-Троицкий храм опечатан

В Ивано-Франковской области в пгт Богородчаны громада выступила за переход под юрисдикцию Православной церкви Украины, однако священник РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского Патриархата) настоятель прихода Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Шувар со сторонниками МП решил сорвать переход. В сети появилось видео со сборов общины по данному вопросу в здании местного Дворца культуры. Ролик опубликовал депутат Ивано-Франковского облсовета Святослав Никорович на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как во время выступление оратора священник УПЦ МП покидает собрание.

"Вот как поп бежал под гимн Украины. Еще нужно что-то кому-то объяснять?" - подписал кадры Никорович.

Видео: facebook.com/svatoslav.nikorovic

Приверженцы Московского патриархата участия на волеизьявлении граждан относительно перехода к ПЦУ не приняли.

Во главе с протоиереем они с иконами пришли к храму и заявили о своем несогласии и подчинению Онуфрию.

В настоящее время церковное сооружение опечатано.

Фото: скриншот видео YouTube / Украинская Православная Церковь

Кроме того, пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ заявляет, что информация от Никоровича о переходе религиозной общины пгт Богородчан к новосозданной ПЦУ является недостоверной.

В комментариях к ролику Никорович пользователи сети называют протоиерея Владимира Шувара "священнослужащим" и цитируют "Завет" Тараса Шевченко:

Скрин комментарев: facebook.com/svatoslav.nikorovic

Напомним, что в конце сентября 2018-го УПЦ Московского патриархата заявляла о том, что якобы радикалы "Правого сектора" захватили помещение при Свято-Троицком храме в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области в пгт Ясиня священники Хустской епархии РПЦ в Украине передали ключи от церковного сооружения общине и освободили храм.

Также мы писали о том, что в Виннице и Черновцах священники УПЦ МП устроили пикеты.

Добавим, что в Украине уже появился первый район,"очищенный" от Московских приходов.