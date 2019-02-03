Отстояли свой храм: на Закарпатье священник УПЦ МП пошел против верующих

Фото: коллаж РБК-Украина

За переход к Закарпатской епархии ПЦУ проголосовали 70 человек, против было только 14

В Закарпатской области в пгт Ясиня священники Хустской епархии РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского Патриархата) передали ключи от церковного сооружения общине и освободили храм. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщил епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий.

В связи с этим он поздравил общину с победой.

Отметим, что ранее священник УПЦ МП вступил в конфликт с местной парафией, которая решила присоединиться к Православной церкви Украины.

Скрин с Facebook-страницы Варсонофия

Варсонофий рассказал, что община храма св. Георгия Победоносца в Ясине покинула Хустскую епархию УПЦ МП и поддержала переход к Закарпатской епархии ПЦУ абсолютным большинством голосов: "за" выступили 70 человек, "против" было только 14.

В то же время, по словам епискома, "священник отказался от перехода и вместе с благочинным от Хустской епархии оскорбляли людей-прихожан и не хотели покидать храм".

Скрин с Facebook-страницы Варсонофия

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают радость по поводу общины, которая отстояла свое законное право:

"Слава Богу! Радостная новость!"

"Почему же не напишите имя так называемого "благочинного". Неуважаемый Кеминь Виталий. Что уже с конца девяностых наводит ужас (до драк доходило) на весь клир и паству Ясинского куста (всего 9 храмов). Так когда им, московским холуем, займется прокуратура и СБУ?"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы Варсонофия

Напомним, что согласно принятому парламентом закону, порядок изменения церковного центра предусматривает четыре шага: за переход в другую церковь должны проголосовать как минимум 2/3 членов общины; решение общины должно быть зарегистрировано в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней; часть общества, которая не согласна с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области в селе Радошовка священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины, которая решила перейти к Православной церкви Украины.

Также мы писали о том, что в Виннице и Черновцах священники УПЦ МП устроили пикеты.

Добавим, что в Украине уже появился первый район,"очищенный" от Московских приходов.