В ПЦУ рассказали, как теперь будем молиться и причащаться

Православная церковь Украины после ослабления карантина и разрешения религиозных мероприятий с 22 мая, призвала верующих соблюдать меры безопасности в храме и рассказала, как правильно молиться и причащаться. Такое заявление появилось на странице ПЦУ в Facebook.

Отметим, что 11 областей все еще не готовы, по мнению Минздрава, к ослаблению карантина, Киев начнет смягчение ограничений с 23 мая, а в Киевской области решили пока воздержаться от послаблений.

В ПЦУ призвали всех верующих и в дальнейшем "руководствоваться мудростью, рассудительностью, любовью и уважением к своим ближним, заботясь об их здоровье".

Каким правилам нужно следовать в храме служителям церкви и верующим:

перед тем, как пойти на богослужение, нужно измерить температуру, если плохо себя чувствуете или недавно контактировали с больными - останьтесь дома,

в храме нужно быть только в маске, если маски у верующего нет, ее должен предложить приход,

при входе в церковь должны стоять дезинфицирующие средства,

приход должен следить за регулярной дезинфекцией поверхностей в храме.

Если же храм будет заполнен (из расчета Минздрава не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма), оставшиеся верующие могут находиться возле храма, где служители церкви должны разметить дистанцию. По возможности приход должен обеспечить трансляцию на улице.

"Причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым Таинством как священник, так и миряне, должны продезинфицировать руки", - добавили в ПЦУ и напомнили, что для почитания икон достаточно поклона - целовать образы не нужно.

Ранее мы писали, что в Украине по-прежнему остается под запретом после смягчения карантинных мер с 22 мая.