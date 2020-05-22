У ПЦУ розповіли, як тепер будемо молитися і причащатися

Православна церква України після ослаблення карантину і дозволу релігійних заходів з 22 травня, закликала віруючих дотримуватися заходів безпеки в храмі і розповіла, як правильно молитися і причащатися. Така заява з'явилася на сторінці ПЦУ в Facebook.

Відзначимо, що 11 областей все ще не готові, на думку МОЗ, до ослаблення карантину, Київ почне пом'якшення обмежень з 23 травня, а в Київській області вирішили поки що утриматися від послаблень.

У ПЦУ закликали усіх віруючих і надалі "керуватися мудрістю, розважливістю, любов'ю і повагою до своїх ближніх, піклуючись про їхнє здоров'я".

Яким правилам потрібно слідувати в храмі служителям церкви та віруючим:

перед тим, як піти на богослужіння, треба виміряти температуру, якщо погано себе почуваєте або нещодавно контактували з хворими - залишіться вдома,

у храмі потрібно бути тільки в масці, якщо маски у вірянина немає, її має запропонувати прихід,

при вході в церкву повинні стояти дезінфікуючі засоби,

прихід повинен стежити за регулярною дезінфекцією поверхонь у храмі.

Якщо ж храм буде заповнений (з розрахунку МОЗ не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму), решта вірян можуть перебувати біля храму, де служителі церкви мають розмітити дистанцію. По можливості прихід повинен забезпечити трансляцію на вулиці.

"Причастя буде подаватися кожному окремо в руки. Перед самим Таїнством як священик, так і миряни, повинні продезінфікувати руки", - додали в ПЦУ і нагадали, що для шанування ікон досить поклону - цілувати образи не потрібно.

Раніше ми писали, що в Україні як і раніше залишається під забороною після пом'якшення карантинних заходів з 22 травня.