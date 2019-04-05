Пугало огородное: фанаты раскритиковали внешний вид Лободы

Лобода продолжает эпатировать своими нарядами, но многим ее поклонникам они не по душе
Светлана Лобода снова оскандалилась из-за неудачного внешнего вида. Известная певица разозлила фанатов своими очками и мешковатым пальто. Свои новые фото звезда выставила на странице в Instagram.
Певица показала две новые фотографии из Праги, Чехия.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Пользователи сети также прокомментировали данные снимки.
"Красивая, но очки уродские. Простите";
"Уродские очки - это не то слово";
"Вот пугало огородное. А ребенок то где, вроде второго рожала...";
"Вымотались?";
"Очки "лектор" для близи, да еще темные, странно смотрятся";
"Во мать понесло после секса и рождения доченьки от знаменитого западника";
"Такая красивая женщина, а стиль босячки из 90-х и размер одежды ну уж очень свободный. Можно на размер два больше взять, если так комфортно, но не на пять. Такое ощущение, что у нее с мужем один гардероб";
"Можно было бы одеть другие очки";
"Красивая, но эти очки - это пипец";
"Кошмарные очки";
"Блин, мои синяки под глазами точно как эти очки".
Напомним, что Лобода в очередной раз взбесила фанатов своей безвкусицей и цыганщиной. Сценический наряд певицы поклонники назвали НЛО-стайлом. Лободу обвиняют в том, что она слишком зазвездилась.
Ранее сообщалось о том, что Лобода обнажила грудь и нарвалась на жесткую критику со стороны своих поклонников.