Пугало огородное: фанаты раскритиковали внешний вид Лободы

Светлана Лобода снова оскандалилась из-за неудачного внешнего вида. Известная певица разозлила фанатов своими очками и мешковатым пальто. Свои новые фото звезда выставила на странице в Instagram.

Певица показала две новые фотографии из Праги, Чехия.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Пользователи сети также прокомментировали данные снимки.

"Красивая, но очки уродские. Простите";

"Уродские очки - это не то слово";

"Вот пугало огородное. А ребенок то где, вроде второго рожала...";

"Вымотались?";

"Очки "лектор" для близи, да еще темные, странно смотрятся";

"Во мать понесло после секса и рождения доченьки от знаменитого западника";

"Такая красивая женщина, а стиль босячки из 90-х и размер одежды ну уж очень свободный. Можно на размер два больше взять, если так комфортно, но не на пять. Такое ощущение, что у нее с мужем один гардероб";

"Можно было бы одеть другие очки";

"Красивая, но эти очки - это пипец";

"Кошмарные очки";

"Блин, мои синяки под глазами точно как эти очки".

Напомним, что Лобода в очередной раз взбесила фанатов своей безвкусицей и цыганщиной. Сценический наряд певицы поклонники назвали НЛО-стайлом. Лободу обвиняют в том, что она слишком зазвездилась.

Ранее сообщалось о том, что Лобода обнажила грудь и нарвалась на жесткую критику со стороны своих поклонников.