Позорище: Лобода взбесила фанатов своей безвкусицей

Светлана Лобода снова расстроила своих поклонников
Светлана Лобода в очередной раз оскандалилась неудачным выбором наряда. В этот раз певица взбесила фанатов своей безвкусицей и цыганщиной. Звезда выложила в Instagram несколько фото с недавнего концерта.
Но сценический наряд, в котором было все: шляпы, воланы, очки, блестки, пайетки, перстни, ну и конечно же много голого тела, поклонники окрестили НЛО-стайлом. Исполнительницу обвиняют в том, что она слишком зазвездилась и стала безумно пафосной.
В комментариях фолловеры Светланы Лободы заклеймили ее за полнейшую безвкусицу, которая демонстрирует откровенное неуважение к поклонникам.
Лобода разозлила поклонников фото в Instagram (instagram.com/lobodaofficial/)
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.
К слову, недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.