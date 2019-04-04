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Позорище: Лобода взбесила фанатов своей безвкусицей

STYLERПерсоны    04.04.2019 - 15:57
Позорище: Лобода взбесила фанатов своей безвкусицей
Лобода разозлила поклонников фото в Instagram (фото: facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода снова расстроила своих поклонников

Светлана Лобода в очередной раз оскандалилась неудачным выбором наряда. В этот раз певица взбесила фанатов своей безвкусицей и цыганщиной. Звезда выложила в Instagram несколько фото с недавнего концерта.

Но сценический наряд, в котором было все: шляпы, воланы, очки, блестки, пайетки, перстни, ну и конечно же много голого тела, поклонники окрестили НЛО-стайлом. Исполнительницу обвиняют в том, что она слишком зазвездилась и стала безумно пафосной.

В комментариях фолловеры Светланы Лободы заклеймили ее за полнейшую безвкусицу, которая демонстрирует откровенное неуважение к поклонникам.

 

Лобода разозлила поклонников фото в Instagram (instagram.com/lobodaofficial/)

  • "Главное, что лицо прикрыла";
  • "НЛО стайл";
  • "Какой безвкусный наряд. Эти пайетки ужасны";
  • "Позорище! Бесишь";
  • "Что-то слишком пафосная стала... Перебор";
  • Как мусорное ведро на голову вывернули.
  • "Светлана, Ваш музыкальный талант не вызывает сомнений, но сценический образ, честно говоря, уже попахивает безвкусицей. Нагромождение всего, чего только возможно вообразить - шляпы, воланы, очки, блестки и т. д..."
  • "Какая цыганщина, фу!"

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

К слову, недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.

Одни понты: Лободу отчитали за надменное поведение Не концерт, а разочарование: Лобода шокировала фанов своей безответственностью
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