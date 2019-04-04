Позорище: Лобода взбесила фанатов своей безвкусицей

Лобода разозлила поклонников фото в Instagram (фото: facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода снова расстроила своих поклонников

Светлана Лобода в очередной раз оскандалилась неудачным выбором наряда. В этот раз певица взбесила фанатов своей безвкусицей и цыганщиной. Звезда выложила в Instagram несколько фото с недавнего концерта.

Но сценический наряд, в котором было все: шляпы, воланы, очки, блестки, пайетки, перстни, ну и конечно же много голого тела, поклонники окрестили НЛО-стайлом. Исполнительницу обвиняют в том, что она слишком зазвездилась и стала безумно пафосной.

В комментариях фолловеры Светланы Лободы заклеймили ее за полнейшую безвкусицу, которая демонстрирует откровенное неуважение к поклонникам.

Лобода разозлила поклонников фото в Instagram (instagram.com/lobodaofficial/)

"Главное, что лицо прикрыла";

"НЛО стайл";

"Какой безвкусный наряд. Эти пайетки ужасны";

"Позорище! Бесишь";

"Что-то слишком пафосная стала... Перебор";

Как мусорное ведро на голову вывернули.

"Светлана, Ваш музыкальный талант не вызывает сомнений, но сценический образ, честно говоря, уже попахивает безвкусицей. Нагромождение всего, чего только возможно вообразить - шляпы, воланы, очки, блестки и т. д..."

"Какая цыганщина, фу!"

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

К слову, недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.