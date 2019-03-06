Надо сказать Maruv: Кондратюк обругал артистов, которые выступают в РФ

Известный продюсер раскритиковал тех, кто во время войны едет с концертом к агрессору

Гастроли украинских артистов в России во время войны – это категорически неприемлемо. Так считает знаменитый украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк. В частности, такое мнение он высказал в новом интервью для Украинской Правды.

Журналистка напомнила ему цитату Maruv - "Я – музыкант, а не бита на политической арене". Так она прокомментировала свой отказ от участия в Евровидении.

Кондратюк в свою очередь ответил, что это показывает состояние Maruv и всех других участников в Украине в 2019 году, когда пять лет идет война со страной-агрессором.

"Надо сказать Maruv, что на Марсе, например, условия жизни другие. Или артисты живут в реальном мире, или пусть идут в задницу и используют свои таланты где угодно, только не в Нацотборе как люди, которые будут представлять Украину", - пояснил свою мысль известный продюсер.

Фото: Игорь Кондратюк (РБК-Украина)

Он убежден: в стране которая воюет, говорить, что вас не касается война – это бред. По его словам, это понимают все, кто в сознании.

"К вам в дом ворвались бандиты, тут же забрали ваши вещи, сожгли сарай, и тут ваша дочка выбегает на крыльцо и кричит им вдогонку: "А хотите, я вам песню спою? У меня хороший голос!". Представили? Вот такие украинские "дочки" и их братики сейчас гастролируют в РФ", - добавил он.

По словам Кондратюка, за Maruv в Национальном отборе голосовали ее поклонники, потому что они у нее просто более сплоченные.

"Так же, как и с Melovin – за него многие голосовали, потому что у него очень организованные сторонники, которые его всегда поддерживают", - добавил продюсер и телеведущий.

Напомним, ранее Александр Ягольник жестко раскритиковал артистов, которые ездят в РФ.

Также известный продюсер рассказал, что украинский шоу-бизнес разделен на тех, кто ездит в Россию, и тех, кто категорически этого не делает.