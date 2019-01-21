"Пусть нам всем станет теплее": Тимошенко призвала украинцев обняться

Юлия Тимошенко (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Юлия Владимировна напомнила украинцам слова Тараса Шевченко

21 января Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Международным днем объятий. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей Facebook-странице.

В тексте Юлия Владимировна, в частности, вспомнила слова великого Кобзаря Тараса Шевченко "Обніміться ж, брати мої…".

"Я бы советовала сегодня обнять близкого человека, обнять друга, сказать какие-то хорошие, ободряющие слова родным. Пусть посреди зимы нам всем станет немного человечнее и теплее... Да и весна уже не за горами. А она, как известно, - непременно победит!" - написала Тимошенко.

Скриншот поста (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Ранее мы писали о том, что Тимошенко присоединилась к популярному флешмобу и показала, как выросла стоимость отопления в Украине за 10 лет.

Также лидер "Батькивщины" заявила, что получение томоса и митрополии от Константинополя – важный шаг на пути создания единой поместной Православной церкви в Украине, который должен завершиться получением патриархии.