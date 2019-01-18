"Порівняйте платіжки": Тимошенко долучилася до популярного флешмобу

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Лідер партії "Батьківщина" показала, як зросла вартість опалення в Україні за 10 років

За 10 років вартість опалення для українців зросла в десять і більше разів. На це на свій сторінці у Facebook звернула увагу Юлія Тимошенко, яка вирішила підтримати популярний флешмоб #10yearschallenge і виклала дві платіжки за комунальні послуги.

"Квартира – одна й та ж, двокімнатна у Києві. Згори – за січень 2009-го, коли я була прем’єр-міністром, знизу – за січень 2019-го, свіжа. Сума за опалення зараз більша в п’ятнадцять разів! 69,60 грн проти 1045,08 грн!" - написала лідер "Батьківщини".

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлія Тимошенко запропонувала закрити вічну тему ботів: "Як погано було десять років тому і наскільки добре стало жити зараз". Політик закликала людей публікувати в соцмережах порівняння своїх платіжок.

"У жодному разі не зловтішаюся, просто наводжу факти. З людей роблять жебраків", - зауважила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко запевнила, що тарифи на комунальні послуги - це перша проблема, за яку вона разом із командою невідкладно візьметься відразу після президентських виборів.

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