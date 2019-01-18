ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Сравните платежки": Тимошенко присоединилась к популярному флешмобу

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 17:30
"Сравните платежки": Тимошенко присоединилась к популярному флешмобу
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Лидер партии "Батькивщина" показала, как выросла стоимость отопления в Украине за 10 лет

За 10 лет стоимость отопления для украинцев выросла в десять и более раз. На это на своей странице в Facebook обратила внимание Юлия Тимошенко, которая решила поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложила две платежки за коммунальные услуги.

"Квартира – одна и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху – за январь 2009-го, когда я была премьер-министром, снизу – за январь 2019-го, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в пятнадцать раз! 69,60 грн против 1045,08 грн!" - написала лидер "Батькивщины".

&quot;Сравните платежки&quot;: Тимошенко присоединилась к популярному флешмобу

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко предложила закрыть вечную тему ботов: "Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас". Политик призвала людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек.

"Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги - это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.

Напоминаем, ранее мы публиковали советы, как заставить ЖЭК сделать ремонт в доме.

"У кого больше?": почему киевлянам приходят баснословные платежки за тепло Монетизация субсидии: смогут ли украинцы получить "живые" деньги
Новости Украины коммунальные платежиТимошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь