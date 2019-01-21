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"Хай нам всім стане тепліше": Тимошенко закликала українців обійнятись

STYLERЖиття    21.01.2019 - 13:16
"Хай нам всім стане тепліше": Тимошенко закликала українців обійнятись
Юлія Тимошенко (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Юлія Володимирівна нагадала українцям слова Тараса Шевченка

21 січня Юлія Тимошенко привітала українців з Міжнародним днем обіймів. Відповідний допис вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці

У тексті Юлія Володимирівна зокрема згадала слова великого Кобзаря Тараса Шевченка "Обніміться ж, брати мої…".

"Я б радила сьогодні пригорнути близьку людину, обійняти друга, сказати якісь хороші, підбадьорливі слова рідним. Хай посеред зими нам всім стане трохи людяніше і тепліше… Та й весна вже не за горами. А вона, як відомо, - неодмінно переможе!" - написала Тимошенко.

&quot;Хай нам всім стане тепліше&quot;: Тимошенко закликала українців обійнятись

Скриншот поста (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Раніше ми писали про те, що Тимошенко долучилася до популярного флешмобу і показала, як зросла вартість опалення в Україні за 10 років.

Також лідер "Батьківщини" заявила, що отримання томосу і митрополії від Константинополя – важливий крок на шляху створення єдиної помісної Православної церкви в Україні, який має завершитися отриманням патріархії.

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