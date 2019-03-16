Путешествие по Европе: в Украине ввели неожиданное поощрение для дворников

Дворник из Львова неожиданно получил путевку по Европе за добросовестный труд

Дворник из Львова получил путевку по Европе благодаря добросовестному и долгому труду. Владимир Катынский более 10 лет трудится на благо порядка. Благодарные жители своими голосами привели его к победе на конкурсе, который устроила мэрия и выиграл путевку по европейским столицам. Действительно ли это лучший дворник Львова, рассказывает "Сегодня".

Шесть утра, а Владимир Катынский уже заканчивает заметать свою территорию. Справился и с уборкой подъездов. Отвечает за чистоту сразу в трех. Он работает дворником 12 лет. Вышел на пенсию и подменил жену, которой на работу в ЖЭКе больше не хватало сил. О городском конкурсе на звание лучшего уборщика услышал от жителей. За хорошую работу – они зарегистрировали Владимира кандидатом.

"Жители меня... спросите у любого, кто будет выходить, уважают. Женщина подходит и говорит, я вас подала, будет конкурс. Я говорю о-о-о, оно мне надо", – шутит лучший дворник Львова-2019 Владимир Катынский.

Выбирали лучшего дворника Львова в соцсетях – по выдвинутым претендентам голосовали на странице "Горячей линии города".

"Это абсолютно народный конкурс на все 100 процентов. Люди сначала выбирали кандидатуры, а потом голосовали за них", – рассказывает главный специалист отдела "Горячая линия города" Андрей Толстой.

За победы Владимира боролись отчаянно. У подъездов даже инструкции расклеили – как поддержать любимого кандидата.

В финал конкурса вышли шесть человек. Из них больше всего голосов именно за Владимира – 64. Ему и вручили главный приз – уикенд в Кракове, Праге, Вене и Будапеште. Победитель за рубежом никогда не был. Поэтому изрядно смущен.

"Да куда на старости лет-то… У меня еще нет паспорта, но это пустое", – говорит Владимир Катынский.

Такой конкурс в Львове проводят во второй раз. В прошлом году тоже победил человек. И тоже впервые – вместе с супругой – побывал за рубежом.

Лучший дворник во Львове (видео: youtube.com)

Напомним, что из-за плохой работы дворников в Киеве мужчина погиб, поскользнувшись возле дома.

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