"Нанотхенологии": в сети заметили дворника на гироскутере (видео)

Коллаж (РБК-Украина)

Сеть развеселило необычное видео с киевским дворником

В Киев приходит будущее: в Киеве заметили дворника, который ездит на гироскутере и одновременно подметает улицу при помощи двух веников. Соответствующий ролик был опубликован на странице Максима Хлопотова в Facebook.

"Нанотехнологии", - написано в публикации.

Нанотехнології)) Опубліковано Maximko Hlopotov П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Подобное ноу-хау заметили возле Киевской областной клинической больницы, что находится в районе Лукьяновки.

Пользователей очень повеселило подобное "нововведение" в стане домовых работников.

"Робот-пылесос на органическом топливе!", "Это ж герой сюжета!", "ТОлько почему у него два веника, а не какие-то смертметлы", "Новое слово информационного общества, господа", - написали они в комментариях к видео.

Скриншоты комментариев (facebook.com/hlopotovmaxim)

Напомним, гигантский картофель удивил украинского фермера. Отмечается, что огромная картофелина-рекордсмен у хозяина из села Горское завесила на 1 кг 395 граммов.

Также мы писали о том, что сеть насмешили "новые технологии" в киевских маршрутках.

В Киеве продолжают жаловаться на маршрутные такси. Украинцы возмущаются из-за ужасного качества транспорта, в котором приходится ездить людям. Однако при наличии неполадок в салоне маршрутки водители оказываются все изобретательнее. Соответствующие фото опубликованы на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Ранее в сети показали "поездки повышенного комфорта" в киевском транспорте.

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