"Нанотхенології": в мережі помітили двірника на гироскутере (відео)

Колаж (РБК-Україна)

Мережу розвеселило незвичайне відео з київським двірником

В Київ приходить майбутнє: у Києві помітили двірника, який їздить на гіроскутері та одночасно підмітає вулицю за допомогою двох віників. Відповідний ролик був опублікований на сторінці Максима Хлопотова у Facebook.

"Нанотехнології", - написано в публікації.

Нанотехнології)) Опубліковано Maximko Hlopotov П'п'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Таке ноу-хау помітили біля Київської обласної клінічної лікарні, що знаходиться в районі Лук'янівки.

Користувачів дуже повеселило таке "нововведення" в стані будинкових працівників.

"Робот-пилосос на органічному паливі!", "Це ж герой сюжету!", "Тільки чому у нього два віника, а не якісь смартмітли", "Нове слово інформаційного суспільства, господа", - написали вони у коментарях до відео.

Скріншоти коментарів (facebook.com/hlopotovmaxim)

Нагадаємо, гігантська картопля здивувала українського фермера. Відзначається, що величезна картоплина-рекордсмен у господаря з села Гірське заважила на 1 кг 395 грамів.

Також ми писали про те, що мережу насмішили "нові технології" у київських маршрутках.

У Києві продовжують скаржитися на маршрутні таксі. Українці обурюються з-за жахливої якості транспорту, в якому доводиться їздити людям. Однак при наявності несправностей у салоні маршрутки водії виявляються все більш винахідливими. Відповідні фото опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Раніше в мережі показали "поїздки підвищеного комфорту" у київському транспорті.

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