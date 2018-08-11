Можно накормить всю семью! Гигантский картофель удивил украинского фермера (фото)

Коллаж РБК-Украина

Плод-рекордсмен завесил на почти полтора килограмма

У фермера Михаила Савчака из Львовской области на огороде выросла гигантская картофелина, которой можно накормить всю семью. Об этом пишет газета "Високий Замок".

Отмечается, что огромная картофелина-рекордсмен у хозяина из села Горское завесила на 1 кг 395 граммов.

Гигантский картофель (фото: wz.lviv.ua)

Картофель у Савчака посажен на площади 60 гектаров. Выращиванием этой культуры он занимается десять лет. Рекордный результат на местной "легкой" почве показал картофель голландского сорта Импала (с одного гектара Импала способна давать до 60 тонн плодов - Ред.).

"В значительной степени, высокой урожайности картофеля способствовали благоприятные погодные условия. Ну, и конечно, помог надлежащий уход. На всех стадиях выращивания мы тщательно придерживались технологий. Были там плоды по 800 граммов, по килограмму. А вот эта картофелина - рекордсмен", - рассказал фермер.

Гигантский картофель (фото: wz.lviv.ua)

По словам автора статьи, дерунами с такого экземпляра вполне можно накормить троих мужчин.

Тем временем, эксперты утверждают, что в Украине начали снижаться цены на картофель.

Видео: РБК-Украина