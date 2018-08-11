Можна нагодувати всю сім'ю! Гігантська картопля здивувала українського фермера (фото)

Колаж РБК-Україна

Плід-рекордсмен заважив на майже півтора кілограма

У фермера Михайла Савчака з Львівської області на городі виросла гігантська картоплина, якою можна нагодувати всю сім'ю. Про це пише газета "Високий Замок".

Наголошується, що величезна картоплина-рекордсмен у господаря з села Гірське заважила на 1 кг 395 грамів.

Гігантська картопля (фото: wz.lviv.ua)

Картоплю у Савчака посаджено на площі 60 гектарів. Вирощуванням цієї культури він займається десять років. Рекордний результат на місцевому "легкому" ґрунті показала картопля голландського сорту Імпала (з одного гектара Імпала здатна давати до 60 тонн плодів - Ред.).

"В значній мірі, високый врожайності картоплі сприяли сприятливі погодні умови. Ну, і звичайно, допоміг належний догляд. На всіх стадіях вирощування ми ретельно дотримувалися технологій. Були там плоди по 800 грамів, по кілограму. А ось ця картоплина - рекордсмен", - розповів фермер.

Гігантська картопля (фото: wz.lviv.ua)

За словами автора статті, дерунами з такого примірника цілком можна нагодувати трьох чоловіків.

Тим часом, експерти стверджують, що в Україні почали знижуватися ціни на картоплю.

Відео: РБК-Україна