В Украине обвалились цены на самый популярный овощ

Фото: Рынок (РБК-Украина)

Обычные украинцы пока этого не почувствовали

Эксперты утверждают, что в Украине начали снижаться цены на картофель. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Популярный в стране продукт стал намного дешевле. В южных областях у фермеров картошку уже скупают по 2 гривны за килограмм.

Однако, по словам экспертов, конечные потребители, которые покупают овощи на рынке, этого пока не почувствовали.

На одном из столичных рынков покупателей немного. Молодой картофель стоит 8 гривен за килограмм. Продавцы считают, что покупателей мало, так как сейчас сезон отпусков.

Эксперты утверждают, что обычные украинцы на себе понижение цены на картошку, особо не почувствуют, так как на рынок она попадает не сразу с поля.

"Поскольку потребителям картофель попадает через перекупщиков, через оптовый сельхозрынок, пока она появится на рынках в крупных городах – она побывает в руках у двух-трех человек, которые уже успеют на нее накрутить цену", – объяснила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Она добавила, что купить картофель по 2 гривны за килограмм можно только в южных областях и прямо с поля. На оптовом рынке цена уже будет выше.

"На юге Украины молодой картофель с поля, то есть не на самом оптовом рынке, отпускают по две гривны за килограмм – ниже не бывает", – объяснила Руженкова.

Она считает, что цена может опуститься до 5-8 гривны за килограмм, но значительного удешевления ждать не стоит.

"Это уже нижняя планка. Знаете, дна мы достигли", – отметила эксперт.

Диетологи, в свою очередь, отмечают, что летом, когда существует разнообразие овощей и фруктов, не стоит налегать на картофель в своем рационе.

"Перебарщивать не стоит, потому что мы телу дадим лишний сигнал в том, что скоро зима. Чтобы не набрать летом лишний вес и не дать телу неправильный сигнал, лучше картофель все-таки есть ближе к осени", – рассказала диетолог Мила Корнийчук.

Кстати, этого совета придерживается и Уляна Супрун. Она призвала украинцев есть как можно больше овощей.

Видео: РБК-Украина