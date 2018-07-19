В Україні впали ціни на самий популярний овоч

Фото: Ринок (РБК-Україна)

Звичайні українці поки цього не відчули

Експерти стверджують, що в Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Популярний в країні продукт став набагато дешевше. У південних областях у фермерів картоплю вже скуповують по 2 гривні за кілограм.

Однак, за словами експертів, кінцеві споживачі, які купують овочі на ринку, цього поки не відчули.

На одному зі столичних ринків покупців небагато. Молода картопля коштує 8 гривень за кілограм. Продавці вважають, що покупців мало, так як зараз сезон відпусток.

Експерти стверджують, що звичайні українці на собі зниження ціни на картоплю, особливо не відчують, оскільки на ринок вона потрапляє не відразу з поля.

"Оскільки споживачам картопля потрапляє через перекупників, через оптовий сільгоспринок, поки вона з'явиться на ринках у великих містах – вона побуває в руках у двох-трьох осіб, які вже встигнуть на неї накрутити ціну", – пояснила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова.

Вона додала, що купити картоплю по 2 гривні за кілограм можна тільки в південних областях і прямо з поля. На оптовому ринку ціна вже буде вище.

"На півдні України молоду картоплю з поля, тобто не на самому оптовому ринку, відпускають по дві гривні за кілограм – нижче не буває", – пояснила Руженкова.

Вона вважає, що ціна може опуститися до 5-8 гривні за кілограм, але значного здешевлення чекати не варто.

"Це вже нижня планка. Знаєте, ми досягли дна", – зазначила експерт.

Дієтологи, у свою чергу, зазначають, що влітку, коли існує розмаїття овочів та фруктів, не варто налягати на картоплю в своєму раціоні.

"Переборщувати не варто, тому що ми тілу дамо зайвий сигнал у тому, що скоро зима. Щоб не набрати влітку зайву вагу і не дати тілу неправильний сигнал, картоплю краще все-таки їсти ближче до осені", – розповіла дієтолог Міла Корнійчук.

До речі, цієї поради дотримується і Уляна Супрун. Вона закликала українців їсти якомога більше овочів.

Відео: РБК-Україна