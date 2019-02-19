Путину придет конец: расшифровали еще одно предсказание Ванги

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Ванга предсказала много боли россиянам в 2019 году

В 2019 году Россию ждут очень тяжелые испытания. В частности, уже совсем скоро может случится покушение на Владимира Путина, а также существует большая вероятность гражданской войны в РФ. Об этом говорила в своих предсказаниях знаменитая болгарская ясновидящая Ванга, чье новое пророчество расшифровали российские специалисты.

Как пишет сайт RSUTE, прямого упоминания Путина в предсказаниях, конечно же, нет. Но Ванга в свое время говорила о человеке, чьи черты характера, повадки и политические решения почти полностью совпадают с современным хозяином Кремля.

В одном из своих предсказаний Ванга говорит о покушении, которое будет осуществлено на российского гаранта. Причем человеком, который захочет убить Путина, будет кто-то из его близкого окружения. Ясновидящая утверждала, что в 2019-м, “низкого, но сильного вождя, одного из самых влиятельных государств мира”, предадут его же охранники. Причина довольно банальна - борьба за власть в РФ. Правда, о том, будет ли покушение удачным, Ванга не сказала.

Также провидица говорила, что в 2019 году "прольется русская кровь". Скорее всего, пишут журналисты, она имела ввиду обострение конфликта в Сирии, где россияне активно принимают участие. Но существует и другая расшифровка опасного предсказания о кровопролитной войне с участием россиян. Якобы Ванга еще в середине ХХ века увидела начало полноценной гражданской войны в России.

"Политические эксперты, рассматривая такой прогноз в условиях реальной России, единственным поводом для начала конфликта внутри страны видят недовольство положением зависимости со стороны кавказских республик, вроде Дагестана, Черкесии или Ингушетии", - пишет RSUTE.

Кстати, ранее экстрсенс и ясновидящий Михаил Тодорив заявил, что Крымский мост может рухнуть уже через пять лет.

Напомним, что историки решили еще раз провести расшифровку предсказаний великого пророка Нострадамуса и открыли новое значение его слов о Третьей мировой войне.