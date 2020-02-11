У пяти украинцев подозревают коронавирус: что известно об их состоянии

Коронавирус из Китая (фото: twitter com ChuBailiang)

В Украине у пяти людей подозрение на смертельный коронавирус

Коронавирус из китайской провинции Ухань продолжает забирать жизни людей по всему миру. По состоянию на 11 февраля, от жуткой болезни погибло 1016 человек. В Украине сейчас у пяти пациентов заподозрили опасный китайский вирус, который вызывает тяжелую пневмонию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга. С этими пациентами медики постоянно поддерживают связь.

Речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", – отметила Скалецкая.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок.

Как ранее мы писали, число украинцев, зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, может вырасти. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, сегодня Минздрав Японии подтвердил 135 случаев коронавирусной инфекции, однако пока завершено тестирование 439 пассажиров и членов экипажа.