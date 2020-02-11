ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У пяти украинцев подозревают коронавирус: что известно об их состоянии

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 14:11
У пяти украинцев подозревают коронавирус: что известно об их состоянии
Коронавирус из Китая (фото: twitter com ChuBailiang)

В Украине у пяти людей подозрение на смертельный коронавирус

Коронавирус из китайской провинции Ухань продолжает забирать жизни людей по всему миру. По состоянию на 11 февраля, от жуткой болезни погибло 1016 человек. В Украине сейчас у пяти пациентов заподозрили опасный китайский вирус, который вызывает тяжелую пневмонию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга. С этими пациентами медики постоянно поддерживают связь.

Речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

"На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус", – отметила Скалецкая.

Скалецкая также подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок.

Как ранее мы писали, число украинцев, зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, может вырасти. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, сегодня Минздрав Японии подтвердил 135 случаев коронавирусной инфекции, однако пока завершено тестирование 439 пассажиров и членов экипажа.

Скалецкая: в Украине проверяют пять человек на коронавирус С круизного лайнера в Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями
Новости Украины вирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь