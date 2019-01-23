"Пятый год война": известный волонтер призывает помочь раненым бойцам

Коллаж: РБК-Украина

Наталья Юсупова призывает украинцев помочь раненым бойцам, которые ценой своей жизни и здоровья защищают страну

Известный волонтер Наталья Юсупова призывает украинцев помочь раненым бойцам, которые нуждаются в медикаментах, одежде и продуктах питания. О призыве о помощи волонтер написала на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, многие не были на прощании с воинами, не были на акциях памяти и не знают, ни одного имени героя.

"У нас страна разделена, за прошлый год более 150 погибших на войне, это официальная статистика, раненых в разы больше, а народ продолжает жить в неведении. "Зачем помогать, если есть государство?", более циничного вопроса сложно найти", - отметила Юсупова.

По ее словам, подобные вопросы задают те, кто никому не помогает, ни военным, ни старикам, ни детям, только ноет какая нищета вокруг.

Она также подчеркнула, что если кто-кто не доверяет волонтерам, то может оказать помощь лично, придя в госпиталь, где находятся раненые бойцы.

"Мне часто звонят люди кому за 70 и с невероятным желанием помочь. Я понимаю, что они хотят отдать последнее, вот это пример для многих. А не хотите видеть и слышать, просто не мешайте. Обделенные душой, кроме жалости, ничего не вызывают", - написала волонтер.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали пост Натальи Юсуповой.

"Для нормального человека никогда не бывает достаточно! Совок - миска похлебки и портянки. Сейчас постоянно есть что предложить нашим защитникам дополнительно к тому что "положено", даже если всего хватает. Слава Богу, что есть человек, который держит руку на пульсе, к которому можно обратиться предложить помощь, знать, что все под контролем и никто не останется без внимания. Спасибо Наталья Юсупова", - поблагодарила Наташа Милько.

"90% не знает, что в стране война", - отметил Юрий Москаленко.

"К сожалению", - написала Tania Vashchuk.

Напомним, что украинцы шокированы смертью известного волонтера Антона Горбенко, который активно помогал бойцам ВСУ на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Наталья Юсупова предостерегла об аферистах в сети, которые распространяют в соцсетях фото раненных бойцов и просят о помощи.