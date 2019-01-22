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Известный волонтер рассказала, как аферисты наживаются на раненых бойцах

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 09:54
Известный волонтер рассказала, как аферисты наживаются на раненых бойцах
Коллаж РБК-Украина

Аферисты выставляют фото с ужасающими ранениями ради наживы

Известный волонтер Наталья Юсупова предостерегла об аферистах, которые распространяют в соцсетях фото с раненными бойцами и просят о помощи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, некая Инна Солнцева 20 января этого года разместила коллаж из фото тяжело-раненных воинов в паблике "Моя країна... Ненька Україна" с подписью "Киевский госпиталь. Наши воины. Донорская кровь всегда нужна". 

Известный волонтер рассказала, как аферисты наживаются на раненых бойцах

Скриншот страницы: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Волонтер предупредила, что эти фото датируются 2014-2015 годами.

Пост аферистки набрал уже около 3,3 тысяч "шеров".

Пользователи сети оставили много гневных комментариев - они в недоумении, как можно наживаться на таком страшном горе - даже, если не для денег, а для "шеров", - это все равно ужасно.

"Люди лайкают по картинке. Не открывают пост, чтобы прочитать, не читают комментариев", - написала Надежда Соколенко.

К слову, недавно волонтеры опубликовали в сети видеоролик о погибших защитниках Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева, которых называют "киборгами" и "Второй Небесной Сотней".

Недавно бабушка передала для военных 10 тысяч долларов - сказала, что очень хочет выиграть войну.

Ранее мы также писали о ветеране АТО, который открыл собственный бизнес во Львове - первое рыбное кафе.

Видео: РБК-Украина

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