Відомий волонтер розповіла, як аферисти наживаються на поранених бійцях

Колаж РБК-Україна

Аферисти виставляють фото з жахливими пораненнями заради наживи

Відомий волонтер Наталя Юсупова застерегла про аферистів, які поширюють в соцмережах фото з пораненими бійцями і просять допомоги. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, якась Інна Солнцева 20 січня цього року розмістила колаж з фото тяжко поранених воїнів у пабліку "Моя країна... Ненька Україна" з підписом "Київський госпіталь. Наші воїни. Донорська кров завжди потрібна".

Скріншот сторінки: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Волонтер попередила, що ці фото датуються 2014-2015 роками.

Пост аферистки набрав вже близько 3,3 тисяч "шерів".

Користувачі мережі залишили багато гнівних коментарів - вони здивовані, як можна наживатися на такому страшному горі - навіть, якщо не для грошей, а для "шерів", - це все одно жахливо.

"Люди лайкають по картинці. Не відкривають пост, щоб прочитати, не читають коментарів", - написала Надія Соколенко.

До речі, нещодавно волонтери опублікували в мережі відеоролик про загиблих захисників Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва, яких називають "кіборгами" і "Другою Небесною Сотнею".

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Відео: РБК-Україна