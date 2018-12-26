"Очень хочу помочь выиграть войну: бабушка передала для военных 10 тысяч долларов

Фото: коллаж РБК-Украина

Средства потратить на помощь бригадам, чьи ППД находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях

Бабушка из Западной Украины пожертвовала огромную сумму денег - 10 тысяч долларов - волонтерам, которые помогают военным на Донбассе. Как рассказали в среду, 26 декабря, в благотворительной организации "Повернись живим" на странице в соцсети Facebook, такие средства им перечислила женщина, которой больше 90 лет.

Данную сумму фонд хочет потратить на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

"Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она, простая женщина, следит за страницей фонда в Facebook, знает как зовут наших сотрудников и, конечно, болеет за будущее Украины", - говорится в публикации.

Также волонтеры отметили, что плакали от радости. И причиной этому стала не огромная сумма денег, а сам поступок пожилой патриотки.

"Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила", - передали они слова бабушки.

Скрин: facebook.com/backandalive

В комментариях к посту пользователи сети высказывают восхищение поступком бабушки, желают ей здоровья и долгих лет жизни, а также отмечают, что ее поступок - пример для подражания остальным:

"Дай Бог ей здоровья! Олигархи гр**аные, берите пример!";

"Земной поклон патриотке! Пусть ангелы оберегают ее душу и тело! Многая и Благая лета этой даме!";

"В 90 лет читать ФБ?! Супер бабушка, многая лета ей и низкий поклон! А нашим бойцам скорейшего возвращения домой живыми!";

"Может ей и не 90, мы же не видим, но кто бы это ни был, это очень благородный, искренний поступок человека, а не обывателя! Многая ей лета";

"Здоровья большой украинской женщине. Она пример для подражания";

"С такими бабушками Украина победит! Слава Украине! Героям слава!";

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

"Дай Бог долгого и счастливого пути этой даме.... Да и всем ребятам";

"Вот бабушка не зря прожила жизнь, дай ей Бог еще пожить до ста и более лет. И чтобы ничего у нее не болело";

"Переполняет чувство гордости, что живу с такими людьми в одной стране! Честь и хвала!";

"Пусть Господь хранит этого человека..."

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

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Видео: РБК-Украина