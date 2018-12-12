Не позволил умереть: украинский солдат поразил героическим поступком

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Александр Томашевский спас жизнь жителю Винницы

В Виннице молодой гвардеец Александр Томашевский спас жизнь мужчине, который потерял сознание и получил травму головы. Происшествие случилось в местном Центре административных услуг.

Как рассказали в Западном территориальном управлении Национальной гвардии Украины, почти сразу после начала приема граждан работниками заведения, один из мужчин, который находился в очереди, упал и сильно ударился головой о плитку. Это заметил начальник поста охраны порядка старший солдат Томашевский.

"Его аж развернуло спиной к меня. По всем признакам мне стало понятно, что у мужчины случился эпилептический приступ, и нельзя терять время", - рассказывает гвардеец.

Посетители центра растерялись и запаниковали, а Нацгвардеец сразу подбежал к винничанину и начал оказывать ему первую помощь.

"Я увидел, что он потерял сознание и начинает задыхаться. Не медля я начал проводить мероприятия, которым нас учили инструкторы на занятиях по медицинской подготовке. Мне сразу удалось восстановить дыхание пострадавшему и остановить довольно серьезное кровотечение в районе виска. Впоследствии гражданин пришел в сознание", - говорит Александр.

Александр Томашевский (фото: facebook.com/Західне територіальне управління Національної гвардії України)

Руководство Винницкого городского совета поблагодарило Томашевского за решительность и умелые действия. Поступком солдата также поражены пользователи социальных сетей. Украинцы говорят, что не каждый мог бы так быстро сориентироваться в подобной ситуации.

"Пока у нас есть такие ребята, нам нечего бояться", - написал один юзер.

"Побольше бы таких Александров! Спасибо тебе за человечность!" - добавил другой.

Скриншот поста (facebook.com/Західне територіальне управління Національної гвардії України)

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