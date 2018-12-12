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Не дав померти: український солдат вразив героїчним вчинком

STYLERЖиття    12.12.2018 - 12:15
Не дав померти: український солдат вразив героїчним вчинком
Колаж РБК-Україна

Олександр Томашевський врятував життя жителю Вінниці

У Вінниці молодий гвардієць Олександр Томашевський врятував життя чоловіку, який втратив свідомість і отримав травму голови. Подія трапилася в місцевому Центрі адміністративних послуг. 

Як розповіли у Західному територіальному управлінні Національної гвардії України, майже відразу після початку прийому громадян працівниками закладу, один із чоловіків, який перебував у черзі, впав й сильно вдарився головою об плитку. Це помітив начальник поста охорони порядку старший солдат Томашевський.

"Його аж розвернуло спиною до мене. По всім ознакам мені стало зрозуміло, що в чоловіка стався епілептичний напад, й неможна гаяти час", - розповідає гвардієць.

Відвідувачі центру розгубились й запанікували, а Нацгвардієць одразу підбіг до непритомного вінничанина й почав надавати йому першу допомогу.

"Я побачив, що він втратив свідомість і починає задихатись. Негайно я почав проводити заходи, яким нас вчили інструктори на заняттях з медичної підготовки. Мені одразу вдалось відновити дихання постраждалому та зупинити доволі серйозну кровотечу в районі скроні. Згодом громадянин прийшов у свідомість", - каже Олександр. 

Не дав померти: український солдат вразив героїчним вчинком

Олександр Томашевський (фото: facebook.com/Західне територіальне управління Національної гвардії України)

Керівництво Вінницької міської ради подякувало Томашевському за рішучість та умілі дії. Вчинком солдата також вражені користувачі соціальних мереж. Українці кажуть, що не кожен міг би так швидко зорієнтуватися у подібній ситуації.

"Поки у нас є такі хлопці, нам нема чого боятися", - написав один юзер.

"Побільше б таких Олександрів! Дякуємо тобі за людяність!" - додав інший.

Не дав померти: український солдат вразив героїчним вчинком

Скріншот поста (facebook.com/Західне територіальне управління Національної гвардії України)

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