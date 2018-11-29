Пенсионер в метро нашел набитую деньгами сумку помощника нардепа

Фото: коллаж РБК-Украина

В сумке оказалось 120 тысяч гривен и около 3 тысяч долларов

В Киеве на станции метро "Шулявская" пенсионер нашел сумку с крупной суммой денег, которую решил вернуть владельцу. Для этого дедушка обратился к дежурному по станции, передают "Факты".

Работник метрополитена сопроводил мужчину в бюро находок и пригласил быть свидетелем и подписаться под описью найденного имущества.

Как призналась начальник бюро находок Киевского метрополитена Тамара Колч, такого ей не доводилось видеть за одиннадцать лет работы.

"Мы вывернули сумку - и на стол оттуда высыпался целый ворох денег! Вызвали полицию, сосчитали - оказалось 120 тысяч гривен и около 3 тысяч долларов", - рассказала она.

Кроме того, добавила Колч, в сумке были договоры и квитанции, по которым через 4 часа нашли владельца, которым оказался помощник одного из народных депутатов.

По словам начальника бюро находок столичного метрополитена, пенсионер, когда нашел сумку с "кладом", вообще перепугался.

"Когда увидел гору купюр, то попятился и быстренько вышел из кабинета. Что называется, от греха подальше", - отметила Тамара.

Она рассказала, что случаи потери денег и ценных предметов в метро - не редкость.

"Помню, студентка забыла картины и эскизы Лаврских церквей, которые были для нее бесценными. Нумизмат потерял коллекцию старинных монет. Однажды мы нашли потрясающей красоты электрогитару, которую, как позже нам рассказал счастливый владелец, его ребенку делали на заказ", - вспомнила Колч.

Также она рассказала о случае, когда дедушка специально вернулся из Житомира в Киев, чтобы забрать потерянный в метро кошелек с 6 гривнами. Как оказалось, портмоне было подарком его любимой жены, поэтому и было таким дорогим для мужчины как память.

Начальник бюро находок упомянула и о еще одном случае, когда в 2017 году они нашли кошелек с 5,5 тыс. грн и паспорт уроженца РФ, проживавшего в Донецкой области.

"Я растерялась, не знала, как разыскивать человека на оккупированной территории. Однако в полиции мне сказали, что этот мужчина сам обращался к ним с заявлением о пропаже документов, он с семьей сейчас живет в Днепровском районе Киева. Я позвонила владельцу паспорта и кошелька, сообщила о находке", - говорит она.

Мужчина рассказал, что после начала российско-украинской войны он не стал скрывать своих проукраинских взглядов, и террористы под угрозой расстрела заставили того уехать. Тот вместе с женой уехал в Киев.

После того, как ему вернули потерянные паспорт и кошелек с деньгами, мужчина в порыве эмоций отметил: "Если в Украине настолько порядочные и честные люди, нас действительно не победить".

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве злоумышленник-иностранец похитил из женской сумки кошелек. Его действия были замечены сотрудниками уголовного розыска и мужчину задержали с вещественным доказательством.

Также мы писали о том, что в Австралии сразу же после наступления совершеннолетия 18-летняя девушка выставила на аукцион в интернете свою невинность для того, чтобы помочь родителям оплатить кредиты.

Напомним, пенсионер из Днепра пришел в военный госпиталь и пожертвовал деньги на лекарства для раненых бойцов.

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Видео: РБК-Украина