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"Не каждый мог бы побороть искушение": поступок украинки приятно поразил "копов"

STYLERЖизнь    20.11.2018 - 22:03

Видео: YouTube / Полиция Тернопольской области

В Тернополе женщина на автовокзале нашла кошелек с крупной суммой денег - 20 тысяч гривен - и решила отнести его в полицию. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Как рассказала 32-летняя жительница Тернополя правоохранителям, найдя на земле портмоне, она обнаружила в нем платежку с именем мужчины и начала устанавливать его владельца. Женщина обошла ближайшие заведения, вблизи которых нашла кошелек, и спрашивала или случайно никто такого не знает. После того, как поиски не принесли ей результата, женщина отнесла кошелек в полицию.

&quot;Не каждый мог бы побороть искушение&quot;: поступок украинки приятно поразил &quot;копов&quot;

Фото: tp.npu.gov.ua

Правоохранители оперативно разыскали владельца благодаря тому, что в кошельке было водительское удостоверение. Им оказался 34-летний житель областного центра.

По словам мужчины, он не сразу обнаружил пропажу кошелька, котрорый хранил в верхнем кармане куртки и не заметил, когда оно выпало. Кроме более 20 тысяч гривен, в портмоне были документы и банковские карточки.
 
Полицейские приняли находку актом добровольной выдачи в присутствии понятых. Средства перечислили и упаковали в специальный сейф-пакета. После чего вернули их владельцу.

&quot;Не каждый мог бы побороть искушение&quot;: поступок украинки приятно поразил &quot;копов&quot;
 
Фото: tp.npu.gov.ua

Полицейские поблагодарили женщину за то, что не соблазнилась на найденный кошелек, а сообщила о находке правоохранителям.
 
"Там была приличная сумма денег, это не 200-300 гривен, а больше 20 000 гривен", - отметил следователь Тернопольского отдела полиции Сергей Заблоцкий и добавил, что не каждый человек "мог бы побороть такое искушение и могла оставить кошелек себе, но нам приятно, что мы работаем в таком городе, где есть такие сознательные граждане".

Ранее сообщалось, что недавно в Харькове неизвестные пытались вытребовать деньги у владельца автомобиля через угрозы о порче имущества. 

Также мы писали о том, что пенсионер из Днепра пришел в военный госпиталь и пожертвовал деньги на лекарства для раненых бойцов

Напомним, известный украинский волонтер Наталья Юсупова высказалась о безразличии жителей Украины к событиям на Донбассе

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Видео: РБК-Украина

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