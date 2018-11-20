"Не кожен міг би побороти спокусу": вчинок українки приємно вразив "копів"

Відео: YouTube / Поліція Тернопільської області

У Тернополі жінка на автовокзалі знайшла гаманець із великою сумою грошей - 20 тисяч гривень - і вирішила віднести його в поліцію. Про це у вівторок, 20 листопада, повідомили відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як розповіла 32-річна мешканка Тернополя правоохоронцям, знайшовши на землі портмоне, вона виявила в ньому платіжку з ім'ям чоловіка і почала встановлювати його власника. Жінка обійшла найближчі заклади, поблизу яких знайшла гаманець, і питала, чи випадково ніхто такого не знає. Після того, як пошуки не принесли їй результату, жінка віднесла гаманець до поліції.

Фото: tp.npu.gov.ua

Правоохоронці оперативно розшукали власника завдяки тому, що в гаманці було водійське посвідчення. Ним виявився 34-річний житель обласного центру.

За словами чоловіка, він не одразу виявив пропажу гаманця, який зберігав у верхній кишені куртки й не помітив, коли воно випало. Крім понад 20 тисяч гривень, у портмоне були документи та банківські картки.



Поліцейські прийняли знахідку актом добровільної видачі в присутності понятих. Кошти перерахували та запакували до спеціального сейф-пакету. Після чого повернули їх власнику.





Фото: tp.npu.gov.ua

Поліцейські подякували жінці за те, що не спокусилась на знайдений гаманець, а повідомила про знахідку правоохоронцям.



"Там була пристойна сума грошей, це не 200-300 гривень, а більше 20 000 гривень", - зазначив слідчий Тернопільського відділу поліції Сергій Заблоцький і додав, що не кожна людина "міг би побороти таке спокуса і могла залишити гаманець собі, але нам приємно, що ми працюємо в такому місті, де є такі свідомі громадяни".

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Харкові невідомі намагалися витребувати гроші у власника автомобіля через погрози про псування майна.

Також ми писали про те, що пенсіонер з Дніпра прийшов у військовий госпіталь і пожертвував гроші на ліки для поранених бійців.

Нагадаємо, відомий український волонтер Наталя Юсупова висловилася про байдужість жителів України до подій на Донбасі.

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Відео: РБК-Україна