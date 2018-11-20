Открыл сумку и украл кошелек: в Киеве задержали иностранца за кражу в маршрутке

Фото: РБК-Украина

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

19 ноября в Киеве злоумышленник похитил из женской сумки кошелек. Его действия были замечены сотрудниками уголовного розыска, мужчину остановили с вещественным доказательством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в маршрутном такси на бульваре Вацлава Гавела. Во время отработки территории правоохранители заметили, как мужчина вытащил из сумки женщины кошелек.

Начальник оперативно-поискового отдела столичной полиции Виталий Отрудько сообщил: "Правонарушитель воспользовался тем, что транспорт был переполнен, открыл сумку и украл кошелек. Во время поверхностного осмотра мы обнаружили похищенную вещь. Задержанный - иностранец, 1964 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж".

На данный момент следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи. Выяснилось, что правонарушитель залез в колодец, где ножом вырезал более 30 метров телефонного кабеля, причинив ущерб предприятию на 6000 гривен.

Мы писали, что в Мелитополе орудует неуловимая банда грабителей.1 ноября, около семи вечера бандиты ворвались в дом жителя Семеновки, связали его и закрыли в ванной. Преступники забрали 2800 грн пенсии и украшения. Задержать их так и не удалось.

А также о том, что в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

Видео: (video.rbc.ua)