Відкрив сумку і вкрав гаманець: у Києві затримали іноземця за крадіжку в маршрутці

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Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі

19 листопада в Києві зловмисник викрав з жіночої сумки гаманець. Його дії були помічені співробітниками карного розшуку, чоловіка зупинили з речовим доказом. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався в маршрутному таксі на бульварі Вацлава Гавела. Під час відпрацювання території правоохоронці помітили, як чоловік витягнув з сумки жінки гаманець.

Начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько повідомив: "Правопорушник скористався тим, що транспорт був переповнений, відкрив сумку і вкрав гаманець. Під час поверхневого огляду виявили викрадену річ. Затриманий - іноземець, 1964 року народження, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок".

На даний момент слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Шахраю загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловіка викрили в крадіжці кабелю зв'язку. З'ясувалося, що правопорушник заліз в колодязь, де ножем вирізав більше 30 метрів телефонного кабелю, завдавши збитків підприємству на 6000 гривень.

Ми писали, що у Мелітополі орудує невловима банда грабіжників.1 листопада, близько сьомої вечора бандити увірвалися в будинок жителя Семенівки, зв'язали його і закрили у ванній. Злочинці забрали 2800 грн пенсії і прикраси. Затримати їх так і не вдалося.

А також про те, що в соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

Відео: (video.rbc.ua)