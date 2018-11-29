Пенсіонер у метро знайшов набиту грошима сумку помічника нардепа

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У сумці виявилося 120 тисяч гривень та близько 3 тисяч доларів

У Києві на станції метро "Шулявська" пенсіонер знайшов сумку із великою сумою грошей, яку вирішив повернути власнику. Для цього дідусь звернувся до чергового по станції, передають "Факти".

Працівник метрополітену супроводжував чоловіка до бюро знахідок та запросив бути свідком і підписатися під описом знайденого майна.

Як зізналася начальниця бюро знахідок Київського метрополітену Тамара Колч, такого їй не доводилося бачити за одинадцять років роботи.

"Ми вивернули сумку - і на стіл звідти висипалася ціла купа грошей! Викликали поліцію, порахували - виявилося 120 тисяч гривень та близько 3 тисяч доларів", - розповіла вона.

Крім того, додала Колч, в сумці були договори і квитанції, за якими через 4 години знайшли власника, яким виявився помічник одного з народних депутатів.

За словами начальниці бюро знахідок столичного метрополітену, пенсіонер, коли знайшов сумку із "скарбом", взагалі перелякався.

"Коли побачив гору купюр, той позадкував і швиденько вийшов з кабінету. Що називається, від гріха подалі", - зазначила Тамара.

Вона розповіла, що випадки втрати грошей та цінних предметів у метро - не рідкість.

"Пам'ятаю, студентка забула картини та ескізи Лаврських церков, які були для неї безцінними. Нумізмат втратив колекцію старовинних монет. Одного разу ми знайшли приголомшливої краси електрогітару, яку, як пізніше нам розповів щасливий власник, його дитині робили на замовлення", - згадала Колч.

Також вона розповіла про випадок, коли дідусь спеціально повернувся з Житомира до Києва, аби забрати втрачений у метро гаманець із 6 гривнями. Як виявилося, портмоне було подарунком його коханої дружини, тому і було таким дорогим для чоловіка як пам'ять.

Начальниця бюро знахідок згадала і про ще один випадок, коли у 2017 році вони знайшли гаманець із 5,5 тис. грн і паспорт уродженця РФ, який проживав у Донецькій області.

"Я розгубилася, не знала, як розшукувати людину на окупованій території. Проте в поліції мені сказали, що цей чоловік сам звертався до них із заявою про зникнення документів, він з родиною зараз мешкає у Дніпровському районі Києва. Я зателефонувала власнику паспорта і гаманця, повідомила про знахідку", - говорить вона.

Чоловік розповів, що після початку російсько-української війни він не став приховувати своїх проукраїнських поглядів, і терористи під загрозою розстрілу змусили того виїхати. Той разом з дружиною поїхав до Києва.

Після того, як йому повернули втрачені паспорт і гаманець із грошима, чоловік у пориві емоцій зазначив: "Якщо в Україні настільки порядні і чесні люди, нас дійсно не перемогти".

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві злоумышленник-іноземець викрав з жіночої сумки гаманець. Його дії були помічені співробітниками карного розшуку і чоловіка затримали з речовим доказом.

Також ми писали про те, що в Австралії відразу ж після настання повноліття 18-річна дівчина виставила на аукціон в інтернеті свою невинність для того, щоб допомогти батькам оплатити кредити.

Нагадаємо, пенсіонер з Дніпра прийшов у військовий госпіталь і пожертвував гроші на ліки для поранених бійців.

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Відео: РБК-Україна