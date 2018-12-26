"Дуже хочу допомогти виграти війну": бабуся передала для військових 10 тисяч доларів

Фото: колаж РБК-Україна

Кошти витратити на допомогу бригадам, чиї ППД знаходяться в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях

Бабуся із Західної України пожертвувала велику суму грошей - 10 тисяч доларів - волонтерам, які допомагають військовим на Донбасі. Як розповіли у середу, 26 грудня, у благодійній організації "Повернись живим" на сторінці в соцмережі Facebook, такі кошти їм перерахувала жінка, якій більше 90 років.

Цю суму фонд хоче витратити на допомогу бригадам, чиї пункти постійної дислокації знаходяться в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

"Ми не можемо публікувати її фото та називати її ім’я, але можемо розповісти, що вона, проста жінка, слідкує за сторінкою фонду у Facebook, знає як звуть наших співробітників і, звісно, вболіває за майбутнє України", - йдеться у публікації.

Також волонтери зазначили, що плакали від радості. І причиною цього стала не величезна сума грошей, а сам вчинок літній патріотки.

"Справа у тому, що в свій вік "за 90" жінка каже: "Дуже хочу допомогти виграти війну. Ви за мене не хвилюйтеся – гроші на ліки собі лишила!", - передали слова бабусі.

Скрін: facebook.com/backandalive

В коментарях до посту користувачі мережі висловлюють захоплення вчинком бабусі, бажають їй здоров'я і довгих років життя, а також відзначають, що її вчинок - приклад для наслідування іншим:

"Дай Бог їй здоров'я! Олігархи гр**абані, беріть приклад!";

"Земний уклін патріотці! Нехай янголи оберігають її душу і тіло! Многая і Благая літа цій дамі!";

"У 90 років читати ФБ?! Супер бабуся, многая літа їй і низький уклін! А нашим бійцям швидкого повернення додому живими!";

"Може їй і не 90, ми ж не бачимо, але хто б це не був, це дуже шляхетний, щирий вчинок людини, а не обивателя! Многая їй літа";

"Здоров'я великої української жінки Вона приклад для наслідування";

"З такими бабусями Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!";

Скрін коментарів: facebook.com/backandalive

"Дай, Боже, довгого і щасливого шляху цієї пані.... Та й всім хлопцям";

"От бабуся не даремно прожила життя, дай їй Бог ще пожити до ста і більше років. І щоб в неї нічого не боліло";

"Переповнює почуття гордості, що живу з такими людьми в одній країні! Честь і хвала!";

"Нехай Господь береже цієї людини..."

Скрін коментарів: facebook.com/backandalive

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Відео: РБК-Україна