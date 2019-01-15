История одного успеха: ветеран АТО открыл первое рыбное кафе во Львове

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После ранения Сергея эвакуировали, и он решил воплотить свою давнюю мечту

Сергей Бондарук, бывший боец 14-й ОМБр, защищал Украину с 10 февраля 2015 года до 26 декабря 2015 года. Потом его эвакуировали с серьезным ранением руки - врачи чудом спасли кость парня. За это он невероятно благодарен медикам, потому что Сергей может заниматься своим любимым делом - готовить для людей вкусные блюда. Сейчас он владелец первого во Львове рыбного кафе. Историю ветерана АТО рассказала журналистка Дарья Бура для Ipress.ua.

Сергей говорит, что пошел на войну, чтобы она не добралась до его родного города. Знакомые, которые возвращались с войны, рассказывали ему, что там значительно хуже, чем показывают по телевизору. Тогда он решил втайне от всех пойти в военкомат и попросить вручить ему повестку.

"Я львовянин, очень люблю свой город. Он лучший и по архитектуре, и по людям. И когда видел ту беду, которая делается на Донбассе, я очень не хотел, чтобы она пришла сюда", - рассказывает бывший боец.

После ранения врачи сделали все, что смогли, спасли кость, пересадили кожу и теперь он может дальше работать руками. Его мечтой было открыть рыбное заведение для львовян. И это получилось. Сейчас в кафе Сергея работает три человека: он, его жена Ирина и товарищ Дмитрий.

Фото: из личного архива Сергея Бондарука

"Я рассчитывал не столько на туристов, как на местных жителей", – говорит Сергей.

В своем учреждении Сергей не только собственник, он же и повар, и официант. Жена также помогает с обслуживанием посетителей. Мужчина говорит, что работает в этой сфере с 2008 года. Он был мангальщиком, помощником повара, поваром, посудомойщиком, ночным поваром.

После возвращения Сергей работал во Львове, год был в Польше и постоянно думал, что стоит попробовать открыть собственное заведение.

"Нас зацепила идея с рыбой. На нее есть спрос, но во Львове рыба представлена в одном виде – суши. У нас есть несколько заведений – или дорогих, или чисто уличной еды. А если хочется свежей нормальной жареной рыбы? Так решили попробовать создать кафе рыбного направлении", - рассказывает Сергей.

Фото: из личного архива Сергея Бондарука

Пользователи сети поддержали Сергея, Они пишут, что Сергей, достойный воин, который сам творит свою жизнь и историю своей страны. Они оставили много комментариев под публикацией.

"А еще на нуле Бондарук Сергей готовил нам вкусные блюда! Вместе лепили вареники и отмечали дни рождения побратимов", - поделился воспоминанием Шалений Носик.

"Желаю ему здоровья и удачи в его бизнесе! Пусть все у него получится!" - написала Olga Karpenko.

"Как приятно читать такие истории!", - восхитилась Helen Grechko.

"Приеду во Львов, обязательно зайду!", - пообещала Nadya Puzanowa.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive/)

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Видео: РБК-Украина