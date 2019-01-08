Позивний "Торнадо": історія дівчини - прес-офіцера на фронті зворушила мережу

Колаж РБК-Україна

Дівчина прийшла на війну солдатом, а за два роки досягла посади прес-офіцера

Молода дівчина пішла на війну одразу після закінчення школи потай від батьків. Деякий час вона говорила рідним, що складає іспити, а в цей час підписала контракт і пішла служити. В армії її жартома називали "Торнадо" за жвавий норов - пізніше це стало позивним дівчини. Нині вона прес-офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Історію хороброї дівчини опублікувала благодійна організація "Повернись живим" у Facebook.

На сторінці ресурсу ідеться про те, що дівчину ще під час навчання в школі до сліз розчулювали історії бійців, які приходили на уроки. Батькам про своє рішення вона повідомила лише через місяць, скинувши фото контракту. Дівчина говорить, що рідні довгий час з нею не говорили. Але потім змирилися, коли побачили, чого вона досягла.

Прес-офіцер "Торнадо" (фото: facebook.com/backandalive)

Такий нежіночий позивний вона отримала від командира бригады.

"Вони побачили, яка я. Спочатку жартома сказали – "Торнадо", потім почали говорити: "А де Торнадо?" - як позивний", - говорить дівчина.

"Торнадо" ставиться до роботи дуже відповідально. Майже щодня вона водить позиціями по кілька журналістів, допомагаючи їм знаходити героїв. Окрім цього видає газету бригади. Також дівчина налагоджує контакти з місцевим населенням, відвідує школи, спілкується з дітьми.

"Знімаю, монтую, - говорить вона. – І коли пацани потім себе бачать - по телевізору або у Фейсбуці, вони задоволені! І їхні батьки: мій син!.. живий, поголений, гарний, в "пікселі", в "броніку", - говорить "Торнадо".

Скріншот посту (фото: facebook.com/backandalive)

Користувачі мережі написали багато захоплених кометарів, в яких подякували дівчині за її відданість Україні.

"Повертався живою! Хай тебе Господь Бог оберігає", - побажала Валентина Бойко.

"Красуня", - написала Олена Сіренко.

Скріншот коментарів (фото: facebook.com/backandalive)

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