Позывной "Торнадо": история девушки - пресс-офицера на фронте тронула сеть

Коллаж РБК-Украина

Девушка пришла на войну солдатом, а за два года достигла должности пресс-офицера

Молодая девушка ушла на войну сразу после окончания школы втайне от родителей. Некоторое время она говорила родным, что сдает экзамены, а в это время подписала контракт и пошла служить. В армии ее в шутку называли "Торнадо" за резвый нрав - позже это стало позывным девушки. Сейчас она пресс-офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады. Историю храброй девушки опубликовала благотворительная организация "Повернись живим" в Facebook.

На странице ресурса говорится о том, что девушку еще во время учебы в школе до слез умиляли истории бойцов, которые приходили на уроки. Родителям о своем решении она сообщила только через месяц, сбросив фото контракта. Девушка говорит, что родные долгое время с ней не говорили. Но потом смирились, когда увидели, чего она достигла.

Пресс-офицер "Торнадо" (фото: facebook.com/backandalive)

Такой неженский позывной она получила от командира и заместителя бригади .

"Они увидели, какая я. Сначала в шутку сказали – "Торнадо", потом начали говорить: "А где Торнадо?" - как позывной", - говорит девушка.

"Торнадо" относится к работе очень ответственно. Почти каждый день она водит позициями несколько журналистов, помогая им находить героев. Кроме этого издает газету бригады. Также девушка налаживает контакты с местным населением, посещает школы, общается с детьми.

"Снимаю, монтирую, - говорит она. – И когда пацаны потом себя видят по телевизору или в Фейсбуке, они довольны! И их родители: мой сын!.. живой, выбритый, красивый, в "пикселе", в "бронике", - говорит "Торнадо".

Скриншот поста (фото: facebook.com/backandalive)

Пользователи сети написали много восторженных комментариев, в которых поблагодарили девушке за ее преданность Украине.

"Возвращался живой! Пусть тебя Господь Бог хранит", - пожелала Валентина Бойко.

"Красотка", - написала Елена Сиренко.

Скриншот комментариев (фото: facebook.com/backandalive)

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