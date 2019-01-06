"Враг пришел в мой дом": рассказ Героя Украины с Донбасса поразил сеть

Андрей Ткачук (фото: facebook.com/backandalive/)

Армия для бойца - это семейное дело - его жена тоже военная

Майор Андрей Ткачук – один из немногих Героев Украины, которые получили "Золотую Звезду", защищая свою малую родину. Парень родился 21 августа 1986 года в Красноармейске (ныне Покровское - Ред.) Донецкой области. Историю мужественного воина опубликовала благотворительная организация "Вернись живым" в Facebook.

Выбрать профессию военного Андрея вдохновил отец-летчик, который много рассказывал о романтике военной службы. В 2003 году Андрей поступил на аэромобильный факультет Одесского института Сухопутных войск, после окончания которого попал в 25-ю отдельную воздушнодесантную Днепропетровскую бригаду.

В этой бригаде он служит до сих пор, пройдя по карьерной лестнице от должности командира взвода до заместителя начальника штаба по боевому управлению.

"То, что я родом из Донецкой области, во время освобождения населенных пунктов играло важную роль. Прежде всего это понимание того, что именно в мой дом пришел враг, убивает и калечит людей, среди которых я рос, наших людей – простых украинских людей", – говорит Герой Украины, десантник Андрей Ткачук.

Армия – это у Ткачуков "семейное", говорит Андрей. Его сестра вышла замуж за офицера, а сам Андрей женился на коллеге по службе - его избранница Екатерина тоже десантница. Сейчас она растит сына Игоря дома, вместе они ждут Андрея из ротаций.

Андрей с женой Екатериной (фото: novynarnia.com/)

Андрей защищает родную землю с весны 2014 года. События, за которые боец получил сначала орден Богдана Хмельницкого III степени и общественную награду "Народный герой", а потом и "Золотую Звезду" Героя, состоялись на блокпосту на выезде из Славянска. Это был единственный блокпост украинской армии, через который не прорвались боевики Гиркина-Стрелкова, которые в ночь с 4 на 5 июля организованно пробивались в Донецк.

"Я такой, как все. Просто делаю свою работу. И делаю ее так, чтобы в будущем мог смело смотреть в глаза своему сыну и говорить: я защищал Родину", – говорит Андрей Ткачук.

Пользователи поражены мужеством и храбростью Героя Украины, который защищает свой родной дом. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"Приветствую, побратим с Луганщины от луганских собратьев. Мы победим!", - написал Михаил Дервиш.

"Горжусь тем, что я его землячка!", - заметила Маргарита Переясловская.

Скриншот коменатрів (facebook.com/backandalive/)

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