Незрячий ветеран АТО на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США

Коллаж РБК-Украина

Бойца повсюду сопровождает собака-поводырь по кличке Хена

Александр Дарморос из Хмельницкого был разведчиком восьмого полка спецназначения в зоне боевых действий на востоке Украины. Однако в 2016 году получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине на Донбассе. Будучи незрячим, с протезом вместо левой ноги, мужчина вместе с другими украинскими бойцами принял участие в 43-м Марафоне морской пехоты США в Вашингтоне, преодолев десятикилометровую дистанцию за один час и десять минут. Об этом пишут "Факты".

Еще Александр женился и переехал в новый дом в Хмельницком, деньги на покупку которого выделили власти. А на новоселье в гости к бойцу приезжал президент Украины Петр Порошенко.

У Александра Дармороса насыщенная жизнь. Он каждый день в любую погоду выходит на пробежку, также играет на бандуре, изучает английский язык и психологию. Ветеран работает психологом в воинской части.

На пробежках его сопровождает верный друг - собака-поводырь Хена, которая, по словам бойца, стала его глазами.

Александр Дарморос с верным другом - собакой-поводырем Хеной

Александр боролся за жизнь четыре дня – когда пришел в себя, осознал, что ничего не видит. Рядом всегда была мама. Храбрый боец говорит, что рад тому, что выжил.

Он долгое время находился на лечении в США – тогда еще надеялся, что сможет вернуть зрение. Однако специалисты из лучших американских клиник, обследовав его, сказали, что это, увы, невозможно. Но абсолютно бесплатно сделали новый протез ноги. У Александра особенный протез – на нем изображен герб Украины. Благодаря высокому качеству изделия, он может ходить не хромая.

Позже в США ему сделали операцию по реконструкции лица — до хирургического вмешательства из-за отсутствия кости под глазом его лицо "плыло" вниз.

После ранения его ждал еще один сюрприз – любимая женщина сказала ему "да". Свадьбу сыграли прямо в военном госпитале. Но когда Александр лечился в Америке, новоиспеченная супруга его предала – сбежала с собранными волонтерами 11 тысячами долларов.

Александр говорит, что предательство любимого человека, стало для него еще большим потрясением, чем потеря зрения и ноги.

Когда ему предложили поучаствовать в забеге, он только научился ходить на протезе без палочки. Члены украинской диаспоры в штатах помогли Александру собрать деньги на специальный беговой протез, привезли беговую дорожку

Александр готовился к забегу долгие восемь месяцев – несмотря на боль он продолжал тренироваться.

"Я бегаю в любую погоду. Дождь, снег, мороз — не имеет значения. Сейчас для меня пробежка — это такая же потребность, как, например, чистка зубов", - говорит он.

Александр Дарморос принял участие даже в двух забегах. Первый раз бежал в Киеве на Wizz Air Kyiv City Marathon. Второй раз — уже в Вашингтоне.

В Марафоне морской пехоты принимали участие люди из 50 стран мира. Александр пришел 3318-м из восьми тысяч участников. Его результат - десять километров за час десять минут.

Александр Дарморос во время марафона в Вашингтоне

Недавно Александр принимал у себя в гостях президента Украины Петра Порошенко, который приехал в Хмельницкий поздравить Дармороса с новосельем. Двухэтажный дом Александру удалось купить на деньги, выделенные ему властями.

Александр снова женился. Его жена тоже из Хмельницкого. Он говорит, что нашел в избраннице родственную душу.

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