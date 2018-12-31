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"Пока мы здесь, стройте Украину!": военные эмоционально обратились к украинцам

STYLERВойна    31.12.2018 - 18:12

Видео: военные поздравили украинцев с Новым годом (YouTube/Дарья Любимова)

В преддверии Нового года волонтеры решили доставить на восток к бойцам, которые защищают украинскую границу, новогодние елки и поздравить их с праздниками. Впервые за 5 лет и в самых горячих точках фронта появились новогодние хвойные красавицы. Их главное украшение - пожелания и поздравления для военных со всей Украины.

&quot;Пока мы здесь, стройте Украину!&quot;: военные эмоционально обратились к украинцам

Скриншот с видео

Организаторы предложили пользователям соцсетей написать 1000 поздравлений для военных. Волонтеры переписали эти пожелания на открытки и украсили ими 100 новогодних елок.

&quot;Пока мы здесь, стройте Украину!&quot;: военные эмоционально обратились к украинцам

Команда волонтеров привезла елки военным в Пески, Водяное, Опытное, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новгородское, Торецк, Майорск, Широкино и Светлодарскую дугу. Елки настолько тронули военных, что они записали свои поздравления для всей Украины в ответ.

"Пока мы здесь, стройте Украину!", "Родным, родителям, любимым, детям хотим сказать, что пока мы здесь, они могут спать спокойно", "Спасибо, что вы о нас не забываете!" - поделились военные в видео, которое невозможно смотреть без слез.

 

Скриншот с видео

Напомним, ранее Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней.

Также известный волонтер Наталья Юсупова обратилась к украинцам с просьбой не забывать о раненых военных в госпитале.

Например, украинские футболисты уже посетили раненых военных в больнице. К игрокам присоединились представители фанатской трибуны.

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