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Не до свят: відомий волонтер просить про допомогу київському госпіталю

STYLERВійна    27.12.2018 - 16:57
Не до свят: відомий волонтер просить про допомогу київському госпіталю
Колаж РБК-Україна

Нам нема з чого радіти, поки на сході України йде війна

В той час, як ми всі активно готуємося до новорічних свят, на Донбасі триває війна. За останні три доби один українець убитий снайпером, четверо поранено. Про це пише відома волонтер, яка допомагає одному з київських госпіталів, Наталія Юсупова в Facebook.

Дівчина висловлює подяку всім, хто піклується про поранених бійців. І просить всіх небайдужих про допомогу - ліки, одяг, продукти, гроші. Якщо з'являються надлишки, волонтери передають їх ірпінському госпіталю, - пише Наталія.

Не до свят: відомий волонтер просить про допомогу київському госпіталю

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya/

"Наші потреби завжди однакові, це пелюшки під рани, дексалгін і кетанов в ампулах, з одягу - теплі куртки, спортивні костюми, шапки, футболки. З продуктів - соки, йогурти, ковбаса, сир, каву, чай, печиво, цукор. Це трохи і найнеобхідніше", - каже волонтер.

Наталія дякує всім небайдужим громадянам, які допомагають армії і шпиталям. Також дівчина висловлює вдячність лікарям, які і в будні, і в свята допомагають пораненим.

"Наші хлопці Новий рік будуть відзначати в госпіталях, на жаль з їх пораненнями додому вони потраплять не скоро", - пише Наталія.

Не до свят: відомий волонтер просить про допомогу київському госпіталю

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya/

Також Наталія Юсупова вказала реквізити банківської картки і номер мобільного телефону для зв'язку.

"Нас завжди можна знайти в травматології, у нас є кімната відпочинку і харчування для воїнів, адреса Київ, Госпітальна 18, метро Печерськ, телефон для контакту 0673098899, карта для допомоги 4176 4900 0009 0459 Наталія Ветвицька ( Юсупова), моя. Дякуємо і чекаємо завжди".

Не до свят: відомий волонтер просить про допомогу київському госпіталю

Скріншот поста: facebook.com/nataliya.vetvitskaya/

Нагадаємо, раніше ми писали про колишнього МЧСника, який використовує десятирічний досвід роботи рятувальником на передовій.

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Відео: РБК-Україна

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