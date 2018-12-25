История бывшего МЧСника, который воюет на передовой, поразила сеть

Иллюстративное фото: facebook.com/backandalive/

Рядом с Юрием "служит" его верный друг - пес породы хаски по кличке Тагир

Боец с позывным "Спасатель" десять лет проработал в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Сейчас Юрий – командир отделения в 57-й отдельной мотопехотной бригаде и выполняет боевые задания на передовых позициях на Донбассе. Историю героя опубликовала благотворительная организация "Повернись живим" в Facebook.

Юрий на войне с 2016 года - его первая позиция была в районе Опытного. Он говорит, что не сразу осознал, куда именно попал - почуствовать "вкус войны" "помогла" 82-миллиметровая мина.

"Сначала было непривычно, но это война, она заставляет быстрее мыслить и осознавать, что происходит. Когда пришел, ребята мне все объяснили, показали. И буквально через пару дней в двух метрах от меня упала 82-миллиметровая мина. Пацаны уже и похоронили меня, но на удивление все обошлось – остался цел. После этого моральный дух стал выше", – рассказывает Юрий.

"Спасатель" Юрий с верным псом Тагиром (facebook.com/backandalive/)

Военный рассказывает, что, как и на службе в МЧС, на передовой в первую очередь думает не о себе, а о побратимах.

"Не могу сказать, что на войне для меня что-то было очень сложным. За десять лет работы в МЧС я видел много смертей, разорванных тел, работа тоже была не из легких. А когда случаются серьезные обстрелы, то думаешь в основном не о себе, а о ребятах", - говорит боец.

У Юрия на передовой есть ещё один верный друг, служащий вместе с ним – пес Тагир породы хаски. Боец рассказывает, что обзавелся "товарищем", когда поехал в первый отпуск - Тагир уже полтора года делит с Юрием все тяготы войны.

"На посту всегда рядом, он рос под обстрелами, поэтому никак на них не реагирует, не боится. Бывало, что во время обстрела Тагир не хотел уходить с бруствера. Тогда приходилось просто на него класть ПКМ и стрелять", - делится парень.

За то время, что его батальон стоит на позиции, среди личного состава не было ни одной потери.

Скриншот поста: facebook.com/backandalive/

Пользователи поддержали отважного парня, который жертвует собой ради Украины.

"Удачи тебе, парень! Крепкого здоровья и победы!", - пожелал Serg Solodovnyk.

"Героям Слава!", - написала Лилия Ядровская.

"Мои любимые мальчишки", - восхитилась героем и его верным другом, - Tatyanka Kruglichenko.

Скриншот комментариев: facebook.com/backandalive/

Напомним, ранее мы писали о реакции сети на заявление генсека ОБСЕ о "ЛНР" и "ДНР".

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Видео РБК-Украина